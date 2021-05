La 14e édition de Secrets de Fabrique met les entreprises de l'Indre à l'honneur sur le temps long

Secrets de Fabrique permet au grand public de découvrir le quotidien des entreprises du département de l'Indre. Cette année, l'opération se réinvente pour toucher un public plus large. Les visites des entreprises indriennes de cinq secteurs (industrie, artisanat, culture, agriculture, services) s'étalent jusqu'à la fin de l'année 2021.

En étendant le calendrier de son évènement, l'Agence d'Attractivité de l'Indre espère attirer de nouveaux visiteurs. Secrets de Fabrique est organisé en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Indre. En ligne de mire : les touristes, notamment grâce à des créneaux spéciaux proposés dans les Offices de tourisme du département. Secrets de Fabrique entend également attirer les personnes en recherche d'emploi et les groupes scolaires. 43 entreprises, dont 19 nouvelles participent à l'opération cette année.

Les inscriptions sur le web débutent ce mercredi 19 mai. Les visites, gratuites, commencent le 1er juin et se poursuivent jusqu'au 31 décembre 2021.