Ces prochains jours, il va faire froid dehors. Et si on en profitait pour penser à notre maison ou notre appartement ? Le Salon de l'Habitat de Dijon va nous y aider. Il se tiendra du vendredi 2 au lundi 5 mars au parc des expos. Le programme vient d'être dévoilé.

Dijon, France

Vous l'avez sans doute remarqué, les températures dégringolent à nouveau cette fin de semaine et c'est parti pour durer quelques jours. C'est donc le moment idéal pour penser à son "home sweet home"et ça tombe bien, le Salon de l'Habitat approche à grands pas à Dijon.

Il se tient, cette année, du vendredi 2 au lundi 5 mars au parc des expos de Dijon. Le programme de cette 33e édition vient d'être dévoilé. Il va réunir cette année près de 180 professionnels représentant les différents secteurs de l’habitat : de l'ameublement à la décoration en passant par la rénovation ou l'amélioration (qui représente la plus grosse part du salon avec une centaine d'exposants). Il y a aussi le chauffage, l'isolation mais aussi l'immobilier.

une bonne isolation pour économiser l'énergie © Maxppp - Alexandre MARCHI.

On a même pensé à vos jardins avec également des professionnels des aménagements extérieurs. C'est donc super pratique si vous avez des projets, puisque vous avez tous les conseils et les nouveautés réunis en un seul et même endroit ou presque puisque c'est sur deux niveaux.

Quelles sont les tendances en matière de déco ?

Un style fait son grand retour. L'Art déco, qu'on avait déjà vu l'an passé, se confirme cette année. Il mélange des bois sombres, des formes géométriques et des couleurs qui oscillent entre le bleu paon, le vert émeraude et le laiton. Le mariage est assez sympa.

Exemple d'un salon au style Art déco - Dijon Congrexpo

Mais il y a aussi deux ou trois autres tendances qui sortent du lot : le retour aux matières naturelles comme le bois, le rotin le bambou et le raphia, que ce soit pour le mobilier, les sols ou les accessoires. On n'oublie, pas non plus, l'effet jungle avec beaucoup de verdure avec des plantes et des papiers peints très colorés. Et puis il y a toujours aussi la tendance danoise qui, elle, est au contraire très épurée.

L'effet jungle - Dijon Congrexpo

Des emplois dans le bâtiment

La Fédération Française du Bâtiment de Côte-d’Or va animer un espace « Bâtissons équitable » et c'est bon à savoir, le secteur du bâtiment amorce une reprise et s'apprête à recruter 500 personnes en Côte-d'Or cette année. Elle organise un job dating le vendredi 2 mars après-midi au parc des expos. Ce job dating aura lieu sur l’ensemble du territoire Bourgogne-Franche-Comté ce même jour. Que vous soyez en recherche de nouvelles perspectives, ou que vous ayez envie de rejoindre un secteur qui contribue à l’amélioration du cadre de vie, un secteur en permanente mutation, les entreprises du bâtiment vous attendront nombreux Vendredi 2 Mars de 14h à 17h, dans l’enceinte du Salon de l’Habitat.

La Fédération Française du Bâtiment de Côte-d'Or -

En France, près de 20 000 postes ont été créés en 2017, et sur cette lancée près de 30 000 postes devraient être créés en 2018. Ainsi à fin 2017, la Côte-d’Or compte un peu plus de 11 000 salariés dans le bâtiment. Ces 11 000 salariés, ce sont 11 000 familles qui se logent, qui consomment, qui scolarisent leurs enfants…et même…qui paient des impôts sur le territoire côte-d’orien.

Et puis, ce salon de l'habitat, c'est aussi l'occasion si vous prévoyez d'acheter, de construire ou de rénover, de trouver toutes les nouveautés en matières d'aides au financement puisque vous le savez les lois évoluent très souvent dans ce secteur.