La 33ème opération Pièces jaunes est lancée

L'opération Pièces jaunes 2022 est lancée mercredi 12 janvier, pour récolter des fonds destinés à améliorer le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés. Vous avez jusqu'au 5 février pour donner vos petites pièces qui reviendront à la Fondation des hôpitaux.

C'est un incontournable du début d'année : l'opération Pièces jaunes débute mercredi 12 janvier, et durera jusqu'au 5 février. Comme toujours, vous êtes invités à rassembler vos pièces pour les apporter ensuite à La Poste ou dans les tirelires mises a disposition dans les écoles, hôpitaux ou associations. Il est aussi possible de faire un don sur le site piecesjaunes.fr. Cette 33ème édition va comme toujours permettre de récolter des fonds pour la Fondation des hôpitaux, afin d'améliorer la vie des enfants et des adolescents hospitalisés. Depuis le lancement de l'opération en 1989, les Pièces jaunes ont permis de récolter environ 100 millions d'euros, de quoi construire 70 "Maisons des familles" destinées à rapprocher les familles de l'hôpital, aménager des salles de jeux dans les hôpitaux ou améliorer le confort au quotidien des enfants hospitalisés.

Cette année, tout peut devenir une tirelire

Pour marquer le lancement de cette nouvelle opération Pièces jaunes, un sketch a été diffusé sur les réseaux sociaux. On y retrouve le sélectionneur de l'équipe de France de football Didier Deschamps, parrain de l'opération, et Brigitte Macron présidente de la Fondation des hôpitaux, aux côtés des animateurs de TF1 Camille Combal et Denis Brognard.

"Cette année, tout peut devenir une tirelire Pièces jaunes" selon le site internet de la Fondation des hôpitaux. Les écoles, hôpitaux, entreprises, associations ou particuliers sont invités à créer leur tirelire avec leur propre contenant. Des canettes, boîtes ou pots de confiture que vous pourrez customiser avec des autocollants disponibles à La Poste ou à imprimer. Pour les moins créatifs, les plus classiques mais tout aussi efficaces tirelires Pièces jaunes attendent vos dons.