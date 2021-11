La 37ème campagne des Restos du Cœur débute cette semaine

Depuis quelques jours, on s'active dans le local des Restaurants du Cœur Saint-Lois de la rue de l'Yser.

Tout doit être prêt pour jeudi matin 9 heures, heure de l'ouverture du centre. Le local s'est agrandi cette année d'une nouvelle pièce pour mieux accueillir les bénéficiaires en cette période de Covid.

Quelques bénévoles de l'association se retrouvent donc avec des pinceaux en main pour redonner un peu de fraicheur à cet ancien bâtiment industriel.

Dès jeudi, ce sont 300 familles saint-loises qui recevront les premiers repas de cette 37ème campagne hivernale des Restos du Cœur qui va durer jusqu'à la mi-mars. L'an dernier, on avait démarrer avec le même nombre de bénéficiaires pour terminer à 450 familles soit environ un millier de personnes et 75 000 repas distribués.

"On en vient pas là que pour s'occuper de soi, on a bien l'esprit vers les autres, explique Solange, l'une des bénévoles"

Pour accueillir toutes ces familles, le centre de Saint-Lô compte une cinquantaine de bénévoles qui se sont engagés pour venir au moins une fois par semaine. Ce sont en grande majorité des retraités. "Chacun a son poste en fonction de ses capacités", explique Claude Duguey, le responsable du centre. "Il y a des personnes qui vont plutôt faire de la manutention, tandis que d'autres qui vont faire de l'accompagnement à la distribution".

Solange Charpentier et Claude Duguey du centre saint-lois des Restos du Cœur de la Manche © Radio France - Frédérick Thiébot

Solange Charpentier est bénévole aux Restos du Cœur de Saint-Lô depuis sa retraite il y a deux ans. C'était pour elle et son mari, un engagement logique pour venir en aide à des personnes en difficultés. "Je ne connaissais personne en arrivant", explique Solange. Pour elle, c'était aussi l'occasion de faire de nouvelles connaissances avec les autres bénévoles. "C'est d'autant plus important quand on se retrouve face à des familles en grandes difficultés. On voit des personnes en pleurs devant nous. Ce moment des moments difficiles. Il faut donc de l'empathie vis à vis de ces personnes", affirme Solange.

Être bénévole, c'est aussi respecter les règles de l'association créée par Coluche en signant une charte d'engagement. Une charte acceptée sans problème par Solange Charpentier qui a très rapidement trouvé sa place au milieu des autres bénévoles avec des tâches bien précises.

Les réserves commencent à se remplir pour livrer les premiers repas jeudi prochain © Radio France - Frédérick Thiébot

Avec le Covid, l'accueil des familles a été réorganisée dans ce centre. Les bénéficiaires ont des créneaux pour venir retirer leurs repas et bien sûr le port du masque est obligatoire dans les locaux. Six à sept familles sont donc accueillies par quart d'heure chaque jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 13h30 à 17h dans ce centre de Saint-Lô.