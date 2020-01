La 3è Nuit de la Solidarité à Paris pour recenser celles et ceux qui vivent dans la rue

Paris, France

Décompte

Près de deux mille personnes parcourent dans la nuit tous les arrondissements de Paris. A l'aide de questionnaires, ils vont recenser les familles, les femmes et les hommes qui vivent dans la rue.

384 secteurs couverts par des groupes de 4 à 5 personnes.

Lieux

La Nuit de la Solidarité entend visiter tous les arrondissements de la capitale. Les bénévoles et les professionnels du social vont également visiter les parkings Indigo, Effia, les gares SNCF et RATP, les salles des urgences, mais aussi les parcs et jardins, talus du périphérique, et même le campement porte de la Villette.

25.000 places sont également ouvertes pendant cette Nuit de la Solidarité au SAMU social de Paris.