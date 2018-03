La traditionnelle vente des vins des hospices de Nuits-Saint-Georges aura lieu dimanche au Château du Clos de Vougeot. Une vente aux enchères à la bougie qui permet à la fois de financer le fonctionnement du domaine et celui d'une partie de l'hôpital.

Nuits-Saint-Georges, France

Le domaine des hospices de Nuits-Saint-Georges s'apprête à mettre en vente 148 fûts de 228 litres de vin pour la traditionnelle vente aux enchères de l'année. Elle aura lieu dimanche au château du Clos de Vougeot.

L'an dernier, les recettes de la vente avaient atteint plus d'1,5 millions d'euros. Et ça fait trois ans de suite que la somme récoltée lors de la vente dépasse le million d'euros. Cette somme, elle sert à financer le fonctionnement du domaine des hospices, et les bénéfices reviennent directement à l'hôpital.

Ce sont surtout des négociants du coin qui achètent le vin lors de cette vente primeur. La plupart d'entre eux ont déjà été contactés par des particuliers qui ont réservé en avance des caisses. Le vin, c'est celui des vendanges de septembre, il va donc falloir attendre encore un an et demi voire deux ans pour pouvoir le mettre en bouteilles.