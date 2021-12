La 5G débarque à Belfort, Pérouse et Cravanche

La première ville de Franche-Comté à être connectée à la 5G est Belfort annonce Orange ce vendredi. Deux autres communes sont également accessibles en 5G : Pérouse et Cravanche. Début 2020, la mairie de Belfort a en effet autorisé l'opérateur téléphonique à réaliser des travaux, pour permettre l'installation courant 2021 de six antennes. Progressivement , dans le Territoire de Belfort, et en Franche-Comté, de nouvelles villes seront connectées. Pour quelques euros de plus, le réseau promet un débit ultra-performant : 5 à 6 fois plus rapide que la 4G. Le réseau permet ainsi de télécharger une vidéo en une minute au lieu de six.

Bavilliers et Danjoutin, prochaines sur la liste

Orange n'a pas pour ambition de déployer la 5G à toutes les communes explique Ludovic Guilcher, directeur Orange Grand Nord Est : "On va plutôt apporter la 5G là où il y a un risque de saturation de la 4G, et donc pas forcément dans les zones les moins denses. N'oublions pas que nous continuons en parallèle à déployer la 4G, elle n'est pas encore partout, nous avons encore des zones blanches et on continue de déployer pour couvrir le territoire". Ainsi, les prochaines communes couvertes par la 5G seront Danjoutin et Bavilliers dès le mois de janvier.

Des critiques balayées

Interrogé sur les réserves et les critiques faites par des associations, Cédric Perrin, sénateur terrifortain, et conseiller départemental en charge du déploiement de la fibre rétorque qu'il faut "avancer avec le progrès. Si on n'avance pas on est dépassé, et ce sont nos voisins qui progresseront à notre place. Il y a une quinzaine d'années, un certain nombre d'élus se satisfaisaient de 256 kbits/s et on se rend compte que si on les avait écoutés, on ne ferait plus grand chose avec nos téléphones. Il faut évoluer avec son temps. Ces technologies bénéficieront aux entreprises, aux habitants, et à notre territoire".