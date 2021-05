La 5G sera disponible à Lille à partir du 15 juillet, annonce Martine Aubry

A l'occasion de la signature d'une charte du la 5G avec les opérateurs, la maire de Lille Martine Aubry a indiqué ce jeudi 20 mai que la 5G serait disponible à Lille à partir de mi-juillet. Les antennes d'Orange sont prêtes, mais l'opérateur attend que ses concurrents SFR, Bouygues et Free installent eux-aussi leur matériel avant de lancer la technologie.

Une déclaration commune

Dans un premier temps, la Ville de Lille avait fait preuve de prudence sur le dossier de la 5G, allant jusqu'à imposer un moratoire sur son déploiement en octobre 2020, dans l'attente d'un rapport de l'ANSES sur les impacts sanitaires. Ce rapport, publié en avril, conclut que "le 5G ne présente pas de nouveaux risques sanitaires au regard des données disponibles."

La ville et les opérateurs ont signé ce jeudi une déclaration commune pour notamment "compléter l'information des riverains, limiter l'exposition des habitants aux ondes électromagnétiques et observer le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques". La maire de Lille explique que les opérateurs vont devoir installer leurs antennes de façon "à ce qu'il n'y ait pas plus de 6 volts par mètre" en matière d'onde électromagnétique.