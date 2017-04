La 6ème édition du Nauting de Cherbourg débute aujourd'hui sur le port Chantereyne

D'ici dimanche, une soixantaine d'exposants seront présents sur les quais du port de plaisance pour vanter les atouts du plan nautique, vendre des bateaux et présenter tous les services disponibles sur le site.

Chantereyne, c'est un port de plaisance en eau profonde qui dispose de 1.600 places, autrement dit accessible 24 heures sur 24, mais un port qui manque de visibilité notamment depuis le centre ville de Cherbourg.

Un port plus visible depuis le centre ville

La municipalité a donc décidé de modifier la configuration de la plage verte derrière la statue de Napoléon pour faciliter la liaison entre le centre et le port. L'idée est aussi de mieux matérialiser les espaces de circulation piétonne et les stationnements.

Les élus de Cherbourg-en-Cotentin présentent les actions pour soutenir l'activité nautique © Radio France - Frédérick Thiébot

Autre dossier toujours sur la table, l'extension du port de plaisance avec 300 à 400 places supplémentaires suivant la taille des bateaux accueillis. Les professionnels l'attendent avec impatience et ils l’espèrent pour 2020. Michel Louiset, maire adjoint de Cherbourg-en-Cotentin en charge des ports de plaisance, est plus prudent et veut un minimum de garanties en terme de fréquentation. La ville est en contact avec les Marinas du sud de l'Angleterre pour tenter d'attirer cette clientèle et ses bateaux de grande taille.

France Bleu Cotentin est partenaire du Nauting de Cherbourg jusqu'à dimanche