La 74e édition de la Foire de Saint-Étienne est consacrée aux Iles du Pacifique

"Le thème Les îles du Pacifique plaît beaucoup parce qu'il fait rêver, explique Florian Jeanetti président de la Foire. Il y a deux places à gagner pour un voyage en Polynésie. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de visiteurs qui vont s'inscrire pour gagner ces places. On aura une belle expo et le lien avec le rugby sera bien d'actualité. Géographiquement, c'est plutôt une belle opportunité pour la foire Saint-Etienne puisque la fanzone est installée dans le parc François-Mitterrand juste à côté. Donc ça promet une ambiance chaleureuse dans la foire et bien sûr tout autour de la foire. On n'a jamais vécu un événement d'importance, comme la Coupe du monde de rugby en même temps que la foire et surtout avec une fanzone à proximité de notre évènement. On attend de voir effectivement le lien qu'on va avoir entre ces deux événements. Mais sachez qu'on a beaucoup travaillé avec les services de la ville de Saint-Étienne qui, eux, ont organisé la fanzone pour que les deux événements soient vraiment complémentaires".

La Foire de Saint-Étienne aura lieu du 22 septembre au 2 octobre. 230 exposants sont attendus. Et cette année, un chapiteau sera mis en place pour accueillir les spectacles et notamment 3 concerts : un concert pour les restos du cœur en partenariat avec France Bleu le 24 septembre, une revue cabaret champagne le 25 septembre et "la folie des années 80" le 29 septembre.