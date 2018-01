La 74e édition de la Saint-Vincent Tournante s'est tenue samedi et dimanche dans le village de Prissé près de Mâcon en Saône-et-Loire. Il y a eu 40 000 visiteurs le samedi et 45 000 ce dimanche sous un beau soleil.

71960 Prissé, France

C'est le cru Saint-Véran qui organisait cette grande fête viticole pour la première fois de son histoire. La Saint-Vincent, une fête populaire, où moyennant l'achat d'un kit à 15 euros -contenant entre autre un verre et 8 tickets de dégustation- on déambule de caveaux en caveaux. Douze étaient ouverts cette année.

Kévin Tessieux, président du comité d'organisation de la Saint-Vincent Tournante 2018 © Radio France - Thomas Nougaillon

"Parmi les vins de Bourgogne, nous faisons parti des jeunes meilleurs espoirs!"

Mais quelles sont au juste les particularités de ce vin blanc, récolté assez loin des Côtes de Nuits et autres Côtes de Beaune, les "véritables stars" de la Bourgogne? Réponse de Kévin Tessieux, président du comité d'organisation de la Saint-Vincent Tournante 2018. "Il y a les stars de la Bourgogne et nous qui sommes parmi les jeunes meilleurs espoirs! Le Saint-Véran c'est l'appellation la plus au Sud de la Bourgogne, c'est la Bourgogne du soleil, c'est aussi une diversité de terroirs avec ses deux roches, la roche de Solutré et la roche de Vernisson, qui traversent la côte. Cela donne des vins avec des styles différents, ce sont aussi des vins qui commencent à avoir des potentiels de garde et des structures très intéressantes".

85 000 visiteurs sont venus à la Saint-Vincent Tournante ce week-end, parmi eux ce groupe d'amis qui arrive de la région parisienne pour déguster de bons vins © Radio France - Thomas Nougaillon

Les kits dégustation vendus aux boutiques à Prissé © Radio France - Thomas Nougaillon

Parmi les visiteurs "Dédé" Bonin de Corcelles-les-Arts il est venu de Côte-d'Or avec des amis © Radio France - Thomas Nougaillon

Dédé et ses amis, ils posent au pied d'une installation qui détaille les principaux pays clients de l'appellation Saint-Véran © Radio France - Thomas Nougaillon

Cette Saint-Vincent, est un beau coup de pub pour le Saint-Véran, un vin blanc bien connu en Bourgogne et en France mais pas forcément à l'international reconnaît Kévin Tessieux. "On a encore du travail à faire pour faire reconnaître notre appellation (...) mais il y a vraiment une richesse, une diversité qu'on essaie de montrer lors de cette Saint-Vincent Tournante".

600 bénévoles mobilisés pour que la fête se déroule dans les meilleurs conditions possibles

Côté organisation 600 bénévoles ont été mobilisés tout le week-end à Prissé. Il s'agissait pour eux de tenir 8 boutiques, d'assurer la sécurité aux différents points de passage alors que le village pouvait accueillir jusqu'à 8 000 véhicules chaque jour sur les différents parkings qui avaient été organisés. L'an prochain la Saint-Vincent Tournante sera organisée à Vézelay dans l'Yonne. Elle aura lieu les 28 et 29 janvier 2019. Avec 66 hectares, Vézelay, est l’une des plus petites appellations de Bourgogne.