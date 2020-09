La 75ème foire-exposition de Vierzon bat son plein malgré la crise sanitaire

Malgré la crise sanitaire, les organisateurs de la 75e foire-expo de Vierzon, ont décidé maintenir l'événement. Et ils ont sans doute bien fait. La preuve : il y a que trois exposants de moins que l'année dernière, soit 146 et le publmic etait au rendez-vous pour ce premier week-end. Alors bien sûr, il y a des règles strictes à respecter avant de rentrer librement dans le parc des expositions, situé place de la libération : porter obligatoirement un masque, du gel hydroalcoolique est à votre disposition et enfin, il faut bien sûr respecter les mesures barrières.

Pierre Moreno ici avec le micro France Bleu Berry arrive du Vaucluse. Il participe pour la première fois à la foire expo de Vierzon © Radio France - Sylvain ROGIE

Les visiteurs ont donc répondu présents lors de ce premier week-end et les exposants sont dans l'ensemble plutôt satisfaits à l'image de Pierre Moreno qui arrive tout droit du Vaucluse pour vendre ses fromages. C'est la toute première fois qu'il vient à Vierzon : "Les gens, ils ont un peu peur de goûter nos fromages mais nous sommes là pour les rassurer.

Les fidèles clients ont retrouver Eric Gaucher qui fréquente la foire exposition de Vierzon depuis 24 ans © Radio France - Sylvain ROGIE

Nous leur proposons nos fromages sur des petits cure-dents et nous portons bien sur des gants et un masque. Mais nous sommes agréablement surpris, car les visiteurs comprennent qu'il y a eu une crise. Et du coup ils sont là pour venir encourager les producteurs et ça c'est très très sympathique."

Eric Gaucher lui vend du Vouvray depuis 24 ans (à consommer avec modération) à la foire expo de Vierzon. Il était un peu inquiet au départ quand les organisateurs lui ont annoncé qu'il n'allait plus être au même endroit :" C'est vrai que je me suis dit, mes fidèles clients vont se dire "il n'est pas venu". En effet, cela fait 24 ans que je suis installé au beau milieu du parc des Expositions et là tous les métiers de bouche sont rassemblés en limité des portes, pour des raisons sanitaires. Comme cela les clients peuvent sortir pour déguster."

Et puis, bonne nouvelle pour les exposants mais aussi pour les visiteurs, la météo s'annonce clémente logiquement une bonne partie de la semaine. La 75ème foire expositions de Vierzon est ouverte tous les jours de 10h à 20h et ce jusqu'au dimanche 13 septembre prochain.