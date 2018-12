La 75ème Saint Vincent Tournante de Bourgogne, c'est dans un mois à Vézelay

Après Chablis (1976 et 1999) et Irancy (2016), Vézelay est la troisième commune de l’Yonne à accueillir la Saint-Vincent Tournante, les 26 et 27 janvier 2019. La commune et ses 300 bénévoles se préparent depuis plus d'un an pour l'événement

Vézelay, France

Avec l'organisation de cette 75ème Saint Vincent Tournante de Bourgogne, le vignoble de Vézelay est récompensé pour la seconde fois en un peu plus d'un an. Il avait, en effet, décroché l'AOC village à la fin de l'année 2017 .

A Vézelay, 300 bénévoles sont mobilisés depuis plus d'un an pour organiser cette Grande Saint Vincent. Elle devrait accueillir plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sur deux jours, à la fin du mois de janvier.

L'idée c'est de mettre de l'animation partout dans Vézelay

Martin Barbieux, vigneron à Vézelay a en charge l'organisation des animations dans les rues de la commune durant l'événement. « Ceux qui connaissent Vézelay ont l'habitude de pratiquer la rue principale. Là, l'idée c'est de mettre de l'animation partout. A la fois dans les rues annexes, ou les lieux un peu insolites. Il y aura une dizaines de caveaux de dégustation , des animations musicales, théâtrales et des expositions de façon à ce que les visiteurs soient portés par les festivités. »

Martin Barbieux, vigneron à Vezelay est chargé d'animer les rues de la commune durant le week-end de la Saint Vincent. Copier

17 000 bouteilles pour permettre la dégustation du public

Vezelay c'est un petit vignoble. Il comprend une vingtaine de viticulteurs pour 120 hectares de vignes. Mais pas d’inquiétudes, il y aura assez de vin pour tout le monde lors de la Grande Saint Vincent. Mathieu Woillez est le président du syndicat Bourgogne Vezelay. « C'est un des premiers points que nous avons réglé. On a mis de côté 17 000 bouteilles de vin, ce qui sera plus que suffisant pour permettre la dégustation du public. On fera goûter deux millésimes de l'appellation Bourgogne Vézelay, 2015 et 2016. Et un 2017 qui est le premier millésime de l'appellation Vézelay. Et puis sur les 10 caveaux, on en aura un pour les vins rouges car on fait quand même un peu de pinot noir. »

Mathieu Woillez le président du syndicat Bourgogne Vezelay. Copier

Les premières décorations pour la Saint Vincent Tournante de Vézelay seront installées le week-end du 6 et 7 janvier. Des installations qui se poursuivront les deux week-end suivants. Et tout va s'accélérer lors de la dernière semaine avant l’événement .