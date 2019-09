La 800ème Foire de Beaucroissant, c'est ce weekend !

Beaucroissant, France

La première foire connue à Beaucroissant remonte à 1219. C'est donc la 800ème édition de la foire d'automne qui s'ouvre ce vendredi, du 13 au 15 septembre. "Alors bien évidemment, on va dire attendre 800 000 personnes !" s'amuse le maire de Beaucroissant, Georges Civet, "bon... si on est 500, 600 000, c'est bien !"

L'édition anniversaire se veut plus festive que d'ordinaire : un feu d'artifice le samedi soir, des défilés de Manants déguisés, passage de la Patrouille de France dimanche en fin de matinée, une montgolfière pour un vol statique... le programme complet est à retrouver sur le site de la Foire.

Sont attendus pour l'inauguration ce vendredi le président de la Région Laurent Wauquiez, celui du Département, Jean-Pierre Barbier et le maire de Grenoble, Eric Piolle. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, devait être là, mais a annulé la veille sa venue, pour être présent lors de la visite dans son fief drômois du Premier ministre Edouard Philippe.

Tous commerces : matériel agricole, meubles, volailles, alimentation, outillage, voitures...

1 500 exposants ont installé leur stand sur les 30 hectares de foire, ainsi que 80 bars et lieux de restauration. La première journée, ce vendredi, inaugurale, est avant tout une foire au bétail : en chiffres, 700 têtes de bétail seront attachées à des barres d'attache qui, mises bout à bout, atteignent le kilomètre.

Mis à part les camelots, le but pour la plupart d'exposants n'est pas tant de vendre mais de se faire connaître. Emmanuel, par exemple, pour l'entreprise Techni et Nature propose notamment des poêles de chauffage à granulés, "on vient chercher de la notoriété, du contact... et si le cas se présente, des ventes, bien sûr." Lui était déjà présent à la foire d'avril, et revient donc à Beaucroissant pour la seconde fois. La famille d'Eric Bourguignon, elle, est présente sur la foire depuis quatre générations pour vendre des machines agricoles. "Avant, mes parents l'ont connu, on prenait beaucoup de bons de commande, à l'époque où tout le monde s'installait, qu'il fallait tout refaire, dans les années 40, 50 même 60. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup de contact !" Ce qui ne signifie pas que ça a moins d'intérêt pour lui : "c'est ce qui permet de visualiser ce qu'on va vendre avec tous nos concessionnaires sur la période automnale."