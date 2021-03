La 93e édition de la foire de Sens est annulée

Deux ans sans foire. Comme l'an passé la Foire de Sens (Yonne) n'aura pas lieu, elle devait se tenir du 30 avril au 4 mais 2021, mais au lendemain des nouvelles mesures de restrictions annoncées par le Premier ministre le 18 mars, la municipalité a donc décidé d'annuler le rendez-vous.

Dans un communiqué, la ville de Sens précise que : "face aux incertitudes des semaines à venir, la municipalité a donc souhaité éviter aux exposants de constituer des stocks et d'engager des frais inutiles." Quant à la tenue de la fête foraine, rien n'est encore définitivement tranché. Ce 19 mars, le représentant des forains a été reçu afin d'évoquer la situation et les aménagements possibles en fonction de l'évolution sanitaire et des consignes de l'Etat.