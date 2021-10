La baguette tradition à 1,20e à Evaux-les-Bains : "c'est la première fois qu'on la vend à ce prix"

C'est une première. Cette boulangerie d'Evaux-les-Bains est ouverte depuis 1984, et cette année, l'établissement a augmenté le prix de sa baguette de manière inédite. "La baguette tradition est à 1,20 euros c'est la première fois qu'on la vend à ce prix-là" , explique le boulanger Christian Belligon. Cela faisait une dizaine d'années que le prix de leur pain n'avait pas grimpé.

Une augmentation de quelques centimes due à la hausse du prix de ses matière premières, notamment la farine. "On a 10 centimes en plus par ci, 10 centimes par là. Il y a aussi l'électricité."

Alors quand les factures arrivent sur le bureau de la propriétaire, Annie Belligon, elle fait la grimace. "On se dit que si on veut pérenniser l'entreprise et conserver tous les emplois, il faut réajuster les prix."

L'inflation fait planer une autre incertitude sur les tournées. "On fait une tournée tous les matins pour environ 70 clients. On réfléchit tous les matins à la supprimer. L'essence nous coûte aussi très cher."

Le couple espère en tous cas que leurs nouveaux prix ne feront pas fuir les clients. "Si ils veulent manger du bon pain il faut qu'ils viennent chez le boulanger, sourit Christian, pour conclure.