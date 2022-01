La baguette à 29 centimes de Leclerc interroge en Dordogne

La baguette à 29 centimes, Jacqueline en avait entendu parler. Et pourtant, lorsqu'elle est allée faire ses courses ce matin, il n'était pas question d'en acheter une. "Non, je n'en veux pas, je connais. C'est du pain de course ça. Pour mes oiseaux, oui, mais pas pour moi", s'exclame-t-elle au volant de sa petite voiture blanche. Juste en face, le contenu de son chariot rangé, Chantal est prête à y gouter. "C'est bon, c'est croustillant. Certes ce n'est pas du vrai pain, mais je pourrais en acheter. Avec le prix des courses... Tout augmente !", indique la retraitée.

29 centimes pendant quatre mois

Leclerc a annoncé bloquer le prix de la baguette de pain dans tous ses magasins à 29 centimes - parfois même jusqu'à 23 centimes - pendant quatre mois, au nom de la défense du pouvoir d'achat des Français dans un contexte inflationniste. Rapidement, la mesure a fait polémique. Coup de pub pour certains, "prix volontairement destructeurs de valeurs", pour la FNSEA, des céréaliers, meuniers et boulangers qui signent un communiqué commun...

Antoine Girard, artisan boulanger à Périgueux se pose quant à lui des questions, sur la méthode de fabrication de ces baguettes. "La farine a augmenté de 20 à 30 % selon les sortes de farine ! Je ne sais pas d'où vient la farine mais elle ne vient surtout pas du moulin d'à côté. C'est énervant pour nous, avec tout le travail qu'il y a derrière... Normalement c'est tout fait main donc de voir ça en grande surface ça fait mal au cœur", dénonce-t-il.

Guy lui, ne voit pas du tout le problème. D'ailleurs il la connaît bien la baguette de Leclerc, c'est sa préférée. Il vient même spécialement pour l'acheter. "Elle est bonne, aussi bonne que chez certains boulangers. Moi je la mange comme ça, sans rien. Pour 29 centimes, franchement, on pourrait en avoir quatre !"