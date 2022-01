La baguette à 29 centimes de Leclerc met en colère en Mayenne

Elle s'affiche à 0,28€ au Leclerc de Saint-Berthevin (Mayenne), près de Laval. La baguette et son prix cassé divise les consommateurs. "Aberrant" pour les uns. "C'est très bien et pourvu que ça dure" pour les autres.

Michel-Edouard Leclerc, dirigeant de l'enseigne, défend une mesure pour protéger le pouvoir d'achat des consommateurs et une volonté de "rester accessible au plus grand nombre". Pour quatre mois, l'enseigne va bloquer le prix de sa baguette à 0,29€ maximum.

Une baguette quatre fois moins cher que la "100% Mayennaise"

Mais pour les professionnels du secteur en Mayenne, ce choix a surtout provoqué de la colère. "C'est une concurrence déloyale", estime le minotier Thierry Pelluau. Installé à Bouchamps-lès-Craon, il ne fournit pas les grandes surfaces mais participe au projet de la Mayennette, une baguette produite 100% en local et vendue en moyenne à 1,10€.

Dans le magasin Leclerc de Saint-Berthevin (Mayenne), la baguette s'affiche juste en dessous du nouveau prix plafond. © Radio France - Evan Lebastard

Quatre fois plus cher que dans la grande distribution, mais "toute la filière est mieux rémunérée", explique le minotier. C'est notamment le cas d'Olivier Duhamel, céréalier de La-Chapelle-Rainsoin. "Le prix du blé augmente depuis six mois et Leclerc nous fait une provocation à 29 centimes pour faire rentrer les gens dans leurs magasins", s'agace l'agriculteur.

Leur baguette, la Mayennette, est donc vendue quatre fois plus cher. Mais "parce que si elle était à 29 centimes, les céréaliers ne nous vendraient pas leur blé", résume le minotier Olivier Duhamel.