Après la pizza napolitaine, la baguette sera-t-elle à son tour inscrite au patrimoine mondial de l'humanité ? C’est en tout cas le souhait de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNPBF) qui réunit les professionnels en congrès dimanche, à Paris.

Le projet est soutenu par l'Elysée. "La baguette, c'est le quotidien des Français" avait déclaré Emmanuel Macron en janvier après avoir reçu des représentants des boulangers pour la traditionnelle galette des rois. "La France est un pays d'excellence dans le pain parce que la baguette est enviée dans le monde entier. Il faut en préserver l'excellence et le savoir faire et donc c'est pour cette raison qu'il faut l'inscrire au patrimoine" avait-il ajouté.

La consommation de pain divisé par neuf en 70 ans

Un savoir faire délaissé par les consommateurs selon Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française et invité de France Info vendredi : "Aujourd'hui, on commence à avoir des problèmes de trésorerie dans le certaines entreprises et on a aussi des dépôts de bilan, à peu près 1.000 l'an dernier."

Le secteur, qui représente 11 milliards de chiffre d'affaires, regroupe 32 000 entreprises et 180 000 salariés, est confronté à une forte baisse de la consommation. "Après-guerre", selon Dominique Anract, "on mangeait 900 grammes de pain par personne et par jour, aujourd'hui on est à 100 grammes, en gros une demi-baguette par personne et par jour", a-t-il précisé. Dominique Anract pointe aussi du doigt la concurrence des boulangeries de chaînes qui "bradent le pain".

La baguette n'est pas la seule candidate "made in France" à demander son inscription au patrimoine immatériel de l'Unesco. Le bistrot parisien veut aussi être distingué.