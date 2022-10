"La baguette pourrait augmenter de 5 à 20 centimes", calcule la Fédération des boulangers des Deux-Sèvres

Face à l'inflation, à la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, le prix du pain et notamment des baguettes va "nécessairement augmenter". Le président de la Fédération des boulangers des Deux-Sèvres l'affirme sur France Bleu Poitou ce 5 octobre.

"Si on veut maintenir l'équilibre financier des entreprises et les sauver de la faillite, il va falloir revoir à la hausse le prix des baguettes", résume Emmanuel Gripon, le président de la Fédération des boulangers des Deux-Sèvres. La décision appartient à chaque boutique, mais il estime que cela pourrait augmenter de "5 à 20 centimes par baguette". Pour l'heure en moyenne, il faut compter 1 euro pour une baguette classique. Les boulangers poitevins subissent de plein fouet l'augmentation du prix des farines, du beurre (aujourd'hui à 10 euros le kilo), du sucre, des emballages, et bien sûr de l'énergie.

Nous devons changer nos pratiques, pour ne plus faire tourner les fours à vide Emmanuel Gripon, boulanger dans les Deux-Sèvres

"Un confrère a fait un calcul, et c'est très inquiétant : de 9.000 euros pour l'instant, il risque de passer à 21.000 euros de factures annuelles pour l'énergie", calcule Emmanuel Gripon. Pour lui, cela signifie que les boulangers doivent apprendre à ne plus allumer leur four en continu, ou une seule fois par jour. Evidemment la concurrence de la grande distribution refait surface, mais Emmanuel Gripon, espère que les "clients sauront faire la différence".