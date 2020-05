La baisse des prix du pétrole pousse les particuliers icaunais à remplir leur cuve de fioul

Depuis plusieurs semaines, le prix du carburant et du fioul sont en chute libre. Une situation qui pousse les particuliers à remplir leur cuve dès à présent en prévision de l'hiver prochain. Les livreurs doivent faire face à une forte demande.

Plusieurs centaines d'euros d'économies sur une cuve de 1.000 litres

Chez Etablissements Guillemeau à Domecy-sur-Cure dans le sud de l'Yonne, le téléphone n'arrête pas de sonner et le rythme de livraison est très soutenu. " Il y a beaucoup de demandes, les journées son très très longues on finit vers 20h, 20h30 pour essayer de livrer tous nos clients. C'est vraiment inhabituel en cette période mais tout le monde veut profiter des prix qui ont baissé", précise le patron.

Les professionnels du secteur redoutent maintenant des problèmes d'approvisionnement face à une demande qui explose. "On a des demandes en continue. Fin avril, le fioul a baissé jusqu' à 0,62 euros le litre. Il était à 0,95 euros début 2020. Une personne qui a rempli sa cuve de 1.000 litres à ce moment là a payé 620 euros contre 950 en janvier dernier," détaille Franck Bélier, livreur de fioul dans l'Yonne.

Cela fait plus de trois ans que le fioul n’a pas été aussi bas. "ça n'arrête pas ! C'est rare les périodes comme ça, surtout en ce moment qui est normalement une période creuse. Depuis deux mois, on a beaucoup de travail, _on ne sait pas si les prix vont repartir à la hausse donc les gens veulent vite en profiter pour faire leur stock pour l'hiver_", explique Mathilde Guillemeau de l'entreprise Etablissements Guillemeau, à Domecy-sur-Cure.