La baisse du chômage au troisième trimestre se confirme dans l'Indre et le Cher

La tendance nationale de la baisse du nombre de chômeurs se confirme dans l'Indre et le Cher. Pour les demandeurs d'emploi de catégorie A, autrement dit les personnes sans emploi tenues d'en trouver un, le taux de chômage atteint désormais des niveaux inférieurs à ceux constaté avant la crise du Covid selon les données publiées pour le 3e trimestre.

L'Indre détient la palme de la plus forte baisse du taux de chômeurs de catégorie A en région Centre-Val de Loire par rapport au troisième trimestre 2020 : -12,6%. Le département compte 9.430 demandeurs d'emploi dans cette catégorie, soit une baisse de 6,2% en un trimestre.

Le taux de chômage recule partout en France au troisième trimestre 2021. © Radio France

Dans le Cher, Pôle Emploi relève 13.810 chômeurs sans aucune activité. Là aussi, une baisse significative : -6,6% en un trimestre, -10,8% par rapport au troisième trimestre 2020.

Dans les deux départements berrichons, c'est chez les plus jeunes, les moins de 25 ans, que cette tendance est la plus forte. Un bilan qui correspond globalement à la moyenne régionale et nationale. Une embellie que l'Insee explique notamment par une forte croissance et de nombreuses créations d'emploi.