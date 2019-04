La baisse du chômage plus sensible en Corrèze et en Haute-Vienne que sur le plan national

Comme sur le plan national et sur l'ensemble de la Nouvelle Aquitaine le nombre de chômeurs a diminué en Corrèze et en Haute-Vienne au cours du premier trimestre 2019. Une baisse de 1,7 % en Haute-Vienne et de 2,1 % en Corrèze mais ce sont les hommes qui bénéficient le plus du retour à l'emploi.

Le nombre de demandeurs d'emplois diminue au cours du premier trimestre 2019 en Corrèze et en Haute-Vienne

Limousin, France

En France le nombre de chômeurs n'ayant exercé aucune activité au cours des 3 premiers mois de l'année 2019 a connu un léger recul de 0,7 % mais en Corréze (-2,1 %) comme en Haute-Vienne (-1,7 %) cette baisse est plus sensible et la plupart des catégories d'âge bénéficient de cette légère embellie.

Une baisse du chômage plus sensible chez les jeunes corréziens

En Corrèze, chez les moins de 25 ans comme chez les plus de 50 ans et même dans la tranche intermédiaire (de 25 à 49 ans) le chômage diminue. Une baisse de 2, 3 % chez les moins de 25 ans alors qu'en Haute-Vienne le chômage des jeunes reste stable. Dans ce département ce sont surtout les 25 à 49 ans qui ont été les plus nombreux à retrouver un emploi.

Un retour à l'emploi plus difficile pour les femmes

On constate aussi que ce sont davantage les hommes qui profitent du retour à l'emploi en Corrèze comme en Haute-Vienne; Et c'est surtout vrai pour les femmes de moins de 25 ans, seule catégorie où le chômage a progressé (+1,6 %) au cours des 3 derniers mois en Haute-Vienne.

Des chiffres qui concernent les personnes de catégorie A (n'ayant exercé aucune activité). On compte encore en Corrèze plus de 9 300 demandeurs d'emplois et prés de 16 200 en Haute-Vienne. Deux départements où le chômage a aussi davantage baissé que sur l'ensemble de la Nouvelle Aquitaine.

