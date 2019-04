La baisse du marché du diesel d'occasion se confirme dans l'Yonne

Les inquiétudes autour de la pollution, les restrictions de circulation en Île-de-France et surtout la hausse du prix du gazole font fuir les acheteurs, dans le neuf comme dans l'occasion. Seul point positif, certains modèles sont devenus plus abordables. Mais même les conducteurs les plus convaincus par le diesel commencent à douter. C'est le cas d'Olivier. Ce Sénonais est propriétaire d'un diesel qui fait 60 km par jour et parfois de longs trajets : "je change mon véhicule tous les deux ou trois ans. Là, cela m'inquiète pour la revente. Il y aura peut-être un souci de ce côté-là. J'hésite à prendre un essence. Bien ce contexte me fait changer, à terme quand tout le monde revendra son diesel sur le marché, comment on va faire ?"

Nos prix ont baissé environ de 10% par rapport à l'an dernier sur les voitures d'occasion - Alexandre Girard, vendeur chez BMW à Sens

L'an dernier les prix des diesel d'occasion ont clairement baissé, confirme Alexandre Girard, vendeur chez BMW à Sens : "je dirais qu'on a sur une baisse des prix de 10% environ par rapport à l'année précédente. Ce qui les inquiète (les clients), c'est la revente. Nous sommes sur des voitures assez haut de gamme, les gens mettent un certain budget dans un véhicule, alors se dire que dans trois ou quatre ans la voiture aura peut-être beaucoup plus perdu qu'un véhicule essence, ils sont assez inquiets là-dessus."

Des acheteurs un peu perdus entre essence et diesel

Ce sont principalement les petits modèles de voitures qui sont concernés. Et Franck Bourdais vendeur chez Jeannin automobiles se veut rassurant : "effectivement on a plus de demandes sur l'essence. Il y a un comportement un peu moutonnier de la part des acheteurs qui ne savent plus vraiment où ils en sont aujourd'hui. Par exemple, j'ai un client qui est venu me voir. Il voulait acheter une essence parce que soit-disant il ne roulait plus beaucoup. Il me répond qu'il n'effectue plus que 20.000 kilomètres par an. Aujourd'hui cela correspond toujours à un achat diesel et non pas essence."

En 2018, en occasion 6 voitures vendues sur 10 étaient toujours des diesel.