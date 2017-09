La Banque Alimentaire cherche des bénévoles pour anticiper la baisse des contrats aidés

La Banque Alimentaire s'inquiète de la suppression annoncée des emplois aidés. Le réseau de collecte de denrées lance une grande campagne de recrutement de bénévoles pour pallier l'éventuel manque de bras à venir.

La Banque Alimentaire lance une vaste campagne de recrutement de bénévoles. Le réseau de collecte de denrées alimentaires recherche 1.000 personnes dans toute la France pour remplir sa mission et faire face à la menace de la diminution annoncée des contrats aidés. Sur les 500 salariés de la Banque Alimentaire, la moitié est en contrat aidé. Forcément, l'annonce par le gouvernement de la suppression de ce type de contrat inquiète le réseau qui redoute des conséquences directes sur ses missions quotidiennes.

Envie de rejoindre la famille des #GiletsOrange? Connectez vous sur https://t.co/3XX2ZZRnoc Les Banques Alimentaires recrutent ! pic.twitter.com/P9bZ1bpGgm — Banques Alimentaires (@BanquesAlim) September 18, 2017

Deux millions de personnes aidées chaque année

Les Banques Alimentaires luttent au quotidien contre la précarité et le gaspillage alimentaires depuis plus de 30 ans. En 2016, les Banques Alimentaires ont ainsi récolté gratuitement 106.000 tonnes de denrées pour redistribuer plus de 212 millions de repas à deux millions de personnes en France, soit à un bénéficiaire de l’aide alimentaire sur deux. "Cet exploit quotidien est rendu possible grâce aux équipes des Banques Alimentaires, composées de 6070 bénévoles et de 497 salariés, dont 256 en contrat aidé, soit plus de 50% des salariés" rappelle le premier réseau d'aide alimentaire de France.

Pour Jacques Bailet, président de la Fédération Française des Banques Alimentaires, "ces salariés en contrat aidé accomplissent des missions essentielles à la continuité de service qu’exige l’aide alimentaire. Ils sont formés et présents tous les jours. Alors que le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire augmente, c’est un coup dur porté à nos associations engagées au quotidien au service des personnes démunies".

Les contrats aidés sauvés en 2017 le seront-ils en 2018 et 2019 ?

S'il se félicite d'avoir pu, grâce à une forte mobilisation, sauver les contrats aidés de la Banque Alimentaire en cette rentrée 2017, il s'inquiète tout de même pour 2018 et 2019. "Un bénévole reste entre huit et dix ans à la Banque Alimentaire, explique Jacques Bailet, donc rien qu'avec la rotation, il en faut 600 à 800 par an. Et puis malheureusement la précarité ne diminue pas : on a distribué en 2016 à peu près 5 à 6% de denrées en plus par rapport à 2015. 2017 devrait s'inscrire dans cette progression. On a donc besoin de beaucoup de gens".

Les bénévoles peuvent avoir des profils très différents. Ils sont "de toute origine professionnelle, de toute compétence" précise le président de la Fédération Jacques Bailet pour qui "il faut simplement avoir envie de se rendre utile". Il faut pouvoir se rendre disponible (d'une demi-journée à plusieurs jours par semaine) et les tâches sont multiples : on peut être chauffeur, faire le tri, aller prospecter dans les magasins, s'occuper des questions d'hygiène et de sécurité alimentaire... "Et on en tire une grande satisfaction personnelle, promet Jacques Bailet, on rencontre des gens, on travaille en équipe sur des choses très concrètes, c'est toujours un bon moment".