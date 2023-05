La Banque Alimentaire collecte des protections hygiéniques en Drôme et Ardèche

Quatre millions de femmes en France se retrouvent en précarité menstruelle et peinent à s'acheter des serviettes hygiéniques, des tampons ou autre protection. Depuis trois ans, la Banque Alimentaire Drôme Ardèche fait donc cette collecte spécifique en partenariat avec l'association Règles élémentaires, rappelle Michèle Ravelli, responsable communication : "les associations à qui on fournit l'aide alimentaire nous font remonter des demandes. On a tous des besoins au-delà du fait de manger, et ce sont des produits assez chers, que des femmes ne peuvent pas s'acheter. Elles restent chez elles pendant leurs règles, ou bien gardent leur protection longtemps sur elles, ce qui présente des risques pour la santé."

La Banque Alimentaire mobilise une centaine de bénévoles ce vendredi et samedi dans les supermarchés Leclerc de Valence, Bourg-lès-Valence, Romans, Montélimar et Aubenas pour collecter des protection hygiéniques.