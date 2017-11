La Banque Alimentaire compte sur vous pour sa nouvelle collecte

Avec plus de 150 tonnes collectées en 2016 et 17.000 personnes aidées chaque mois, la Banque Alimentaire de Rennes mise beaucoup sur sa nouvelle collecte annuelle, ce weekend.

Comme chaque année, la Banque Alimentaire organise, ce week-end, sa grande collecte annuelle aux portes des grandes surfaces. Cette collecte permet de rassembler plus de 15% des besoins de la Banque Alimentaire de Rennes, comme son président Emmanuel de Longeaux l'a expliqué sur France Bleu Armorique.

1.000 tonnes collectées en 2016

La Banque alimentaire de Rennes a rassemblé 1.036 tonnes l'an dernier, soit 10% de plus que l'année précédente. Tous ces produits sont collectés auprès du Fonds Européen d'Aide aux Démunis (17%), auprès d'une centaine de fournisseurs, comme les grandes surfaces (16%), les Industries de l'Agro-Alimentaire (17%), les grossistes et entrepôts (23%) et auprès d'agriculteurs aussi (4%) qui fournissent des produits frais. La grande collecte nationale comme ce weekend, permet de constituer un peu plus de 15% des stocks. Tous ces produits sont ensuite distribués à 52 structures du département qui accueillent des personnes démunies.

Les entrepôts sont vides ! Ils sont prêts pour recevoir vos dons ainsi que les #GiletsOrange qui viendront nous aider à les trier 💪 RDV dès vendredi pour la #CollecteNationale2017pic.twitter.com/eR4ewytTQC — Banques Alimentaires (@BanquesAlim) November 21, 2017

Cette collecte est vitale

4.000 bénévoles sont mobilisés en Ille-et-Vilaine vendredi et samedi pour cette collecte annuelle, qui "est vitale" selon Emmanuel de Longeaux. Elle permet à la Banque Alimentaire de s'approvisionner en produits qu'elle ne peut pas se procurer autrement. Les bénévoles espèrent donc des pâtes, des petits déjeuners, des conserves de viande ou de poisson, mais aussi des produits hygiéniques, notamment des produits pour bébés comme les couches. Cette année, la Banque Alimentaire proposera des sacs préparés d'avance, avec une valeur de 3€, 5€, 10€, 15€...

Nous sommes un grossiste, un logisticien

La Banque Alimentaire de Rennes, forte de 80 bénévoles, rassemble tous les produits collectés dans un vaste entrepôt qui dispose de 3 chambres froides à Pacé. L'association rennaise peut aussi compter sur un autre entrepôt de stockage pour les produits secs. Elle utilise par ailleurs un entrepôt frigorifique à Guénin dans le Morbihan, mis à disposition par une société de l'Agro-alimentaire.