Avec une facture énergétique multipliée par cinq, la Banque Alimentaire de Charente-Maritime risque de fermer

La crise énergétique touche également de plein fouet les associations. La Banque Alimentaire de Charente-Maritime, est dans l'obligation de renégocier son contrat d'électricité de trois ans d'ici à la fin du mois d'octobre. La société ENGIE, avec qui l'association est liée actuellement, proposerait un nouveau contrat jusqu'en 2025 à 210.000 euros par an. Plus de cinq fois plus qu'actuellement. Robert Gaillard, le président de la Banque Alimentaire 17 remue ciel et terre pour trouver une solution :

On a déjà coupé quelques congélateurs, trop énergivores - Le président de la Banque Alimentaire 17

"J'ai déjà envoyé un courrier à différents ministères pour leur montrer l'urgence de la situation. Cette augmentation nous conduirait droit dans le mur. Soit on ferme à la fin du mois en renégociant à ce tarif, soit on fait beaucoup moins, mais en bout de chaîne, ce sont les personnes qui sont aidées au quotidien qui vont en pâtir. En Charente-Maritime, il y a environ 10.000 bénéficiaires, cela représente 4 millions de repas par an, plus de 2.000 tonnes d'alimentaire. Aujourd'hui, on a déjà coupé quelques congélateurs, trop énergivores. Cela veut dire, moins de poissons, moins de viande, et donc moins de protéines dans les aides que nous apportons. Je vais me battre, mais à 80 ans, je suis fatigué. Après la période difficile passée avec le COVID (moins de bénévoles retraités), c'est une montagne devant nous avec ces factures impossibles à payer."

Entrepôt de stockage de la Banque Alimentaire à Périgny © Radio France - Gérald Paris

La Banque Alimentaire 17 lance un appel aux dons financiers , "des dons déductibles des impôts" précise Robert Gaillard. Et pour la grande collecte de la fin novembre, "si l'on existe encore, il me faudrait avoir de nombreux bénévoles pour nous aider. C'est un grand moment dans l'année, et on a besoin de bras et de bonne volonté."

Une information qui pourrait donner le sourire au président de la Banque Alimentaire 17, le département de la Charente-Maritime s'apprête à voter une aide exceptionnelle à la Banque Alimentaire 17 dans les prochains jours.

