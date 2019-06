La Banque Alimentaire de Dordogne fait appel à votre générosité ce week end dans les grandes surfaces du département.

Boulazac, France

Leurs gilets sont orange. Ils sont à proximité de grands bacs plastiques aux entrées des grandes surfaces. Ils vous donnent la liste des denrées à acheter : En priorité cette année, des produits secs, des plats cuisinés ou des conserves de viande. On peut aussi donner du riz, des pâtes ou de l'huile. Une centaine de bénévoles sont mobilisés dans sept grandes surfaces du département : La Cavaille et le Leclerc Pasteur à Bergerac, l'Intermarché de Creysse, l'Hyper U de Boulazac, le Leclerc de Trélissac et Auchan à Marsac sur l'Isle). Cette petite collecte de printemps a été mise en place, il y a cinq ans, pour faire la jonction jusqu'à la grande collecte de la fin du mois de novembre. Il faut faire face à l'explosion du nombre de bénéficiaires. Ils étaient 3.000 en Dordogne en 2011. Ils sont 10.000 aujourd'hui.

"Il remplit son charriot et donne tout à la Banque Alimentaire"

Francis Herbert, président de la Banque Alimentaire de Dordogne constate que "beaucoup de gens qui donnent, ont eu besoin de l'aide alimentaire à un moment de leur vie". Chose vue ce vendredi matin, à l'ouverture de la collecte, "_un homme un peu âgé a rempli son caddie, il n'a rien pris pour lui, il a tout donné a la banque alimentaire_, ça fait très plaisir".

La banque alimentaire espère collecter une quinzaine de tonnes de denrées, autant que l'an dernier. Quinze tonnes qui représentent 30.000 repas qui seront servis d'ici la fin de l'année.