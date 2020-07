La Banque alimentaire de Dordogne organise une collecte exceptionnelle pour tenir jusqu'à la fin de l'été

L'annulation de la collecte de juin, à cause du coronavirus, a privé la Banque alimentaire de Dordogne de 15 à 20 tonnes d'aliments différents de la dotation nationale. Sur les 650 tonnes de denrées distribuées chaque année en Dordogne, 80% proviennent en effet des aides européennes et nationales, qui financent l'achat de lait, de soupe, de viande congelée, de beurre et de conserves de légumes. Mais la Banque alimentaire a besoin des collectes pour compléter ses distributions avec des conserves de plats cuisinés (cassoulet, raviolis, thon, sardines...), des pâtes, de l'huile, du riz et des légumes secs. L'explication du président Francis Herbert est simple "comme on a distribué énormément de produits en stocks depuis le début du confinement, on ne va pas réussir à finir l'année. Il faut absolument qu'on fasse une collecte : on n'a plus de pâtes, de conserves de produits cuisinés comme le cassoulet et les raviolis."

Quatre hypermarchés pour cette collecte exceptionnelle

Une quarantaine de bénévoles se relaieront le vendredi 24 et le samedi 25 juillet à la sortie des quatre principaux hypermarchés des agglomérations de Périgueux et Bergerac, dans l'espoir de récolter une dizaine de tonnes de ces produits de première nécessité. Vous trouverez ces bénévoles :

Auchan-Marsac : le vendredi toute la journée et le samedi de 9h à 13h30

Leclerc-Trélissac : le vendredi toute la journée et le samedi de 9h à 13h30

Hyper-U Boulazac : le vendredi toute la journée et le samedi de 9h à 13h30

Leclerc Bergerac-La Cavaille : le vendredi et le samedi toute la journée

Près de 10 mille Périgourdins mangent grâce à la Banque alimentaire, via 70 associations et centres communaux d'action sociale partenaires, pour l'équivalent de 1,2 million de repas chaque année. La collecte exceptionnelle des 24 et 25 juillet doit permettre d'attendre la grande collecte annuelle du dernier week-end de novembre, qui mobilise chaque année un millier de bénévoles en Dordogne, et permet de récolter plus de 90 tonnes de denrées.