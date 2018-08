Pessac, France

Avant de retirer les denrées alimentaires, les bénéficiaires doivent passer devant Colette. "On coche les personnes qui ont un numéro et qui ont leur carte verte car ils ne peuvent pas venir s'ils ne l'ont pas, explique la bénévole pendant une distribution à Pessac, dans l'agglomération de Bordeaux (Gironde). Cette année, nous sommes plus stricts". Comme chaque été, la banque alimentaire donne directement aux bénéficiaires sans passer par les associations et les centres communaux d'actions sociales (CCAS) qui sont en vacances. L'an dernier de mi-juillet à fin août, 194 tonnes de nourriture ont été distribuées à 5.500 personnes dans les quatre points de distribution dans la métropole : Pessac, Bordeaux, Bègles et Lormont. C'était une augmentation de 15%.

"L'anarchie"

Ce système de carte verte pour éviter les fraudes existe depuis plusieurs années mais il n'était pas vraiment respecté. "C'était un peu l'anarchie", reconnaît Alain Menanteau, le responsable de la distribution à Pessac. Les gens qui n'avaient pas la carte négociaient et obtenaient gain de cause. Cela créait des tensions et des bousculades. "C'était n'importe quoi et il faisait super chaud, se souvient une bénéficiaire.

Cette année, c'est mieux organisé.

L'augmentation des contrôles permet d'aider ceux qui sont vraiment dans le besoin, comme Saba qui repart avec trois sacs remplis de nourriture. "Il y a des fruits, des légumes, des yaourts, décrit-elle. Là je suis en arrêt maladie et je ne touche pas assez. Nous avons des loyers chers et on n'arrive pas à faire les courses." Pour le site de Pessac, 172 familles soit 531 personnes sont détentrices de cette précieuse carte verte.