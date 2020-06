La banque alimentaire de Haute-Savoie en collecte dans les magasins pour reconstituer ses stocks

Avec le confinement, la Banque Alimentaire de Haute-Savoie manque de plus de 50 tonnes de denrées non périssables par rapport à l'an dernier. Les bénévoles sont donc présents jusqu'à dimanche dans 55 magasins du département pour refaire les stocks.

Dans 55 magasins du département, les 800 bénévoles mobilisés sur les trois jours de collecte appellent aux dons de denrées alimentaires. Cette année, il manque 50 tonnes de produits de longue conservation à la Banque Alimentaire de Haute-Savoie à cause du confinement.

"Pendant le confinement les familles utilisaient plus de produits de longue conservation pour limiter les trajets et le risque de contamination donc on a plus puisé dans ce type de denrées que les autres années", explique Philippe Abraham, le président de la Banque Alimentaire de Haute-Savoie.

La Banque Alimentaire compte donc beaucoup sur les dons d'huile, de farine, de sucre, de café, de conserves de fruits et légumes ou de plats préparés.

"On a aussi besoin de produits d'hygiène auxquels les gens ont tendance à moins penser lors des collectes. Les bénéficiaires ont du mal à se les procurer alors qu'ils font aussi partie des produits de première nécessité", ajoute Philippe Abraham.

L'objectif : combler le manque mais aussi prévoir des stocks pour la rentrée. Avec la crise économique, la Banque Alimentaire et les associations qui assurent la distribution anticipent une augmentation du nombre de bénéficiaires à venir.