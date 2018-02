La Banque Alimentaire de la Haute-Vienne dispose désormais d'un nouvel outil pour lutter contre la précarité et aider les plus démunis. Elle a réunit des fonds pour acheter et équiper un camion-épicerie solidaire qui sillonne les routes du département.

Haute-Vienne, France

La Banque Alimentaire de la Haute-Vienne vient de se doter d'un camion-épicerie qui sillonne les routes du département depuis une quinzaine de jours. Le but : amener l'aide alimentaire à ceux qui ne peuvent pas se rendre jusqu'aux points de distribution des associations. A bord, on trouve une étagère remplie de pâtes, conserves et autres denrées non périssables. Il y a aussi une vitrine réfrigérée pour conserver et présenter les produits frais et un congélateur pour le surgelé. _"_Il ressemble aux camions qui circulaient dans les campagnes il y a encore quelques années. D'ailleurs quelques-uns circulent encore" résume Jean-Jacques Théodore, le vice-président de la Banque Alimentaire. "On joue le rôle de grossiste et ce sont diverses associations qui se chargent d'identifier les personnes qui en ont besoin" et d'assurer la distribution.

Une aide vitale en zone rurale, mais aussi pour certains bénéficiaires en ville

Ce camion-épicerie permet évidemment d'aller au plus près des personnes isolées en zone rurale, mais il va aussi dans certains quartiers de Limoges et son agglomération. Le point commun de ces bénéficiaires : des difficultés à se déplacer. "On s'est rendus compte que beaucoup de personnes ne pouvaient pas être véhiculées, parce que suite à des handicaps par exemple, il leur est difficile de passer le permis de conduire ou même de prendre le bus" commente Marjorie Lepelve, la présidente de l'association Vivre nos différences, qui assure des distributions avec ce camion.

Le camion-épicerie sociale de la Banque Alimentaire de la Haute-Vienne © Radio France - Nathalie Col

Parmi les premiers servis par ce nouveau dispositif il y a Emma, qui a reçu la visite du camion au pied de son immeuble ce lundi. Elle est en fauteuil roulant et jusque-là, elle se débrouillait avec des amis pour se ravitailler auprès des associations. "Là c'est plus pratique, c'est une aide bien précieuse."

Pour certains, c'est aussi le moyen de contourner un tabou

Le vice-président de la Banque Alimentaire se réjouit aussi de cette nouvelle manière d'approcher les personnes démunies. "Certains sont contents de recevoir cette aide sans aller frapper à la porte d'une association au milieu du village, au vu et au su de tout le monde." Marjorie Lepelve, de l'association Vivre nos différences, y voit aussi un autre aspect positif : "Il y a des personnes tellement isolées qu'elles ne veulent pas sortir de chez elles. Donc aller chez elles permet aussi de se rendre compte si elles vont bien et si elles ont besoin d'aide pour autre chose."