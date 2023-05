La banque alimentaire de l'Indre fait face à une baisse des dons

Dans la chambre froide, des yaourts, un peu de fromage, quelques barquettes de viandes. "Le stock de produits frais est en train de diminuer" commente Marie Dominique Patureau de Mirant, présidente départementale de la banque alimentaire. Même constat du coté de la chambre des légumes "c'est pas trop mal mais je l'ai déjà connu plus remplie".

ⓘ Publicité

En cause une baisse des dons ces derniers temps qu'a constaté Rachida, salariée de l'association. "Nous n'avons plus de frais. On a plus rien. Tout ce qui est jambon, œuf, viande, les premières nécessité quoi, ça c'est nouveau, on avait pas ça avant" explique t-elle. "C'est la faute à la crise, l'année dernière on avait pas ce soucis"

Moins de dons des supermarchés

Dans les cagettes, les dons de différents supermarchés. "Avant elles étaient remplis, maintenant regardez, il est presque vide" se désole Rachida en nous montrant le don d'un supermarché indriens.

L'agroalimentaire donne toujours en grande quantité, mais les supermarchés ont depuis quelques mois freiné leur dons confirme la présidente de la banque alimentaire 36. "Les magasins, et c'est normal, cassent les prix de leur produits qui arrivent à expiration et donc nous sommes en chute libre sur les produits du quotidien"

Banque Alimentaire de Châteauroux - Banque Alimentaire 36

Un nombre de bénéficiaires en hausse

Une baisse des provisions de frais, et dans le même temps, une hausse du nombre de bénéficiaires et personnes en situation de précarité qui bénéficient des produits que récolte la banque alimentaire "10 à 20% en plus depuis l'année dernière. Des collèges, des lycées de familles en grande précarité. Et comme notre offre diminue, cela devient problématique" alerte la présidente de l'association.