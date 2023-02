La Banque alimentaire de l'Isère recherche local plus grand, désespérément

La Banque alimentaire de l'Isère est malheureusement victime de son succès. L'association qui collecte de la nourriture et la redistribue aux associations caritatives dans toute la région, recherche un nouvel entrepôt plus grand, de 3500 mètres carrés. "La norme, c'est un mètre carré par tonne distribuée" explique Alain Provost, bénévole et chargé de la communication de l'association. "On distribue chaque année 2200 tonnes, faites le calcul !"

ⓘ Publicité

La banque alimentaire emplois 6 salariés et tourne grâce à 160 bénévoles, qui viennent 4 jours par semaine, de 7H30 à 16H. Beaucoup sont retraités, comme Anne-Marie, qui fait du secrétariat. "Je pointe toutes les commandes" explique-t-elle. "J'ai bien profité de mes deux premières années de retraite, mais après, j'ai eu envie de donner de mon temps, pour une cause qui a du sens"

Un bénévolat qui a du sens

Comme tous les matins, la Banque alimentaire de l'Isere est une véritable ruche, les bénévoles s'activent. A l'extérieur les camions attendent d'être chargés. Kilian, 17 ans, finance ainsi son permis de conduire grâce au pass région, en échange de quelques heures de travail. "On prépare les commandes des associations, le midi, on a les arrivages de ce que nous donnent les magasins, on trie tout çà. C'est intéressant de voir comment cela fonctionne de l'intérieur et on sait que c'est utile à plein de gens."

Roger, 81 ans, Kilian 17 ans et Marco, 16 ans, bénévoles à la Banque alimentaire © Radio France - Véronique Pueyo

Roger, 81 ans, est bénévole depuis plus de 20 ans à la Banque alimentaire. Et même si le poids des ans commence à se faire sentir, il est fidèle au poste : "C'est mieux que de rester enfermer dans son appartement, je vois els collègues et puis, c'est pour ceux qui sont dans la précarité, que j'ai vu augmenter au fil des années."

Besoin d'un local plus grand

Le préfet de l'Isère est en visite ce matin-là, il a voulu se rendre compte par lui-même des besoins sur le terrain. Il comprend bien que le local actuel est devenu trop petit. Pour Alain Provost, le bénévole en charge de la communication de l'association, c'est important qu'il se déplace : "Il est le représentant de l'Etat, il peut appuyer notre demande de trouver un plus grand local auprès des collectivités locales avec lesquelles on est déjà en relation, la Métropole, le Département, la Région."

Le préfet de l'Isère, Laurent Prévost, en grande discussion avec les bénévoles de la Banque alimentaire © Radio France - Véronique Pueyo

Bernard Perry, le président de la Banque alimentaire de l'Isère, se veut optimiste. "On espère trouve cette année un lieu de 3500 mètres carrés, toujours dans l'agglo grenobloise, bien desservi par les transports en commun et les axes routiers pour les associations qui viennent s'approvisionner chez nous. On espère ainsi déménager en 2024. Je sais que les Restos du cœur, dont le local a été incendié, cherchent, eux aussi, un local. On réfléchit à éventuellement mutualiser nos moyens, s'il le faut, en fonction de ce que l'on nous proposera."