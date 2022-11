La Banque alimentaire de la Creuse s'attend à un nombre record de bénéficiaires, et espère un record de dons

Dans l'Intermarché de Guéret, il y a beaucoup de passage, mais aussi beaucoup d'arrêts au stand de la Banque alimentaire de la Creuse. Geneviève est venue déposer des conserves, et elle aimerait même aider un peu plus. "J'ai du temps libre donc autant que j'en donne aux associations qui ont besoin d'un coup de main. Je vais pas me plaindre de ma retraite, j'ai les moyens de donner, je donne. C'est trop dur pour plein de gens", s'émeut cette retraitée.

ⓘ Publicité

L'an dernier, la Banque alimentaire de la Creuse avait récupéré 20 tonnes de denrées © Radio France - Léo Corcos

Une mentalité qui va droit au coeur des bénévoles, car cette année, avec l'explosion de l'inflation et des prix de l'énergie, le nombre de bénéficiaires explose aussi, selon Madeleine, l'une des bénévoles. "Les gens viennent se confier, dire qu'ils ne peuvent pas nourrir leurs enfants, qu'ils ont des problèmes à la fin du mois. Il y a une forte hausse en ce moment, on voit beaucoup de personnes seules, de mamans avec des enfants. C'est récurrent"

"Il y a une forte hausse en ce moment, on voit beaucoup de personnes seules, de mamans avec des enfants" - Madeleine, l'une des bénévoles de la Banque alimentaire de la Creuse

Un contexte dans lequel il serait plus difficile pour les Creusois de donner. Mais Madeleine a été agréablement surprise. "Je trouve qu'aujourd'hui, les gens sont très donneurs, ils continuent, et on les remercie", sourit-elle.

Parmi les denrées que vous pouvez apporter, il y a les protections hygiéniques © Radio France - Fany Boucaud

Vous pouvez donner à la Banque alimentaire tout le week-end dans les grandes et moyennes surfaces de la Creuse. Les bénévoles seront présents jusqu'à dimanche matin inclus. Sinon, n'hésitez pas à vous rendre dans leurs locaux de St-Sulpice le Guérétois. L'an dernier, ils avaient récolté 20 tonnes de denrées. Ils espèrent en récupérer bien plus cette année.