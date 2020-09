La banque alimentaire de la Loire craint un automne difficile

Pendant le confinement, les demandes d'aides alimentaires ont augmenté de 20% dans la Loire selon la banque alimentaire. Depuis le 11 mai, l'accélération est moins forte, mais l'association note toujours une hausse de 10%.

Pour le moment, la banque alimentaire a pu faire face à la situation selon son chargé de communication Pierre Bouvard qui reste malgré tout inquiet. "Notre problématique est de savoir comment nous allons boucler l’année. On a été amenés à tirer beaucoup sur nos stocks pendant la période de confinement et après la période de confinement du fait de l’augmentation de la demande et aujourd’hui on a besoin absolument de pouvoir reconstituer nos stocks pour essayer de boucler la fin d’année. On a une grosse inconnue effectivement sur l’évolution de la situation. Les effets de la crise du Covid au niveau économique ne sont pas terminés. On voit actuellement les vagues de licenciement au niveau des entreprises ou des dépôts de bilan d’un certain nombre de sociétés. On craint d’avoir une recrudescence de la demande sur la fin d’année, et même sur 2021, liée à l'augmentation du chômage et des difficultés économiques rencontrées au niveau de la France".

La banque alimentaire compte sur les aides annoncées par le gouvernement mais également sur la prochaine collecte nationale dans les super et hyper-marchés prévue les 27, 28 et 29 novembre prochains pour reconstituer ses stocks qui sont au plus bas.

Dans la Loire, en 2019, la banque alimentaire et ses cinq camions, ont récolté, auprès de 25 supermarchés, l'équivalent de 4.2 millions repas pour 19.000 bénéficiaires. Elle répartit ensuite ces denrées auprès de 62 associations partenaires, et notamment la Croix-rouge, l'Asile de nuit, l'association Saint-Vincent-de-Paul ou le panier Couramiaud.