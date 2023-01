La Banque Alimentaire de la Manche cherche son prochain président

La Banque Alimentaire de la Manche recherche son futur Président. Le mandat du président actuel, Roland Coutard, arrive à échéance et les contraintes statutaires ne lui permettent pas de se représenter. Problème : en interne, aucun candidat ne s’est proposé.

ⓘ Publicité

La mission de la Banque Alimentaire est de collecter des denrées alimentaires, de les trier, les stocker et les mettre à disposition de 53 structures partenaires (CCAS et associations) qui les distribuent aux plus démunis du Département.

Des candidats ayant des notions de management

Dans ce cadre, le Président dirige, administre, gère la Banque Alimentaire avec l’appui du Bureau. Il est aussi le représentant de la structure et l'interlocuteur des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. C'est aussi lui qui assure la fonction de porte-parole pour communiquer notamment à l'occasion des collectes organisées dans les grandes surfaces.

Afin de faciliter la prise de fonction du futur président, l'actuel président Roland Coutard assure qu'il accompagnera son successeur qui bénéficiera par ailleurs de formations dispensées par la fédération française des Banques alimentaires. Les éventuels candidats devront manifester une sensibilité pour le monde associatif et une expérience dans le management est souhaitable, la structure comptant aujourd'hui 43 bénévoles et 5 salariés.

Pour déposer votre candidature, vous pouvez le faire à l'adresse suivante : ba50.president@banquealimentaire.org