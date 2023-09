La Banque Alimentaire de la Manche recherche des bénévoles

La Banque Alimentaire de la Manche collecte des denrées alimentaires, les trie et les redistribue auprès de 53 structures du département, principalement des centres communaux d'action sociale ou d'autres associations caritatives. SI elle a suffisamment de chauffeurs pour assurer les livraisons, en revanche, elle recherche actuellement des personnes motivées pour faire le tri des produits frais et des fruits et légumes.

"Nous avons une quarantaine de bénévoles mais ça a tendance à diminuer. Depuis le Covid, certains se sont éloignés de l'associatif en général, explique Michel Patin, le nouveau président. C'est compliqué parce que les gens n'ont peut-être pas envie de s'investir ou de se créer des obligations. Nous, ce qu'on souhaite, ce sont des personnes qui viennent par exemple deux heures par semaine, tel jour, mais que ce soit régulier."

La Banque alimentaire de la Manche cherche notamment des personnes pour faire le tri des produits frais, quelques heures par semaine.. © Radio France - Lucie Thuillet

Un appel aux bonnes volontés

Il manque 5 à 10 personnes pour assurer la relève et permettre aux plus anciens bénévoles qui le souhaitent, de passer la main. La Banque alimentaire de la Manche lance donc un appel aux bonnes volontés. Elle s'apprête à envoyer de grandes affiches dans les entreprises locales, pour inciter ceux qui sont sur le point de prendre leur retraite, à venir donner un coup de main.

D'autant que l'activité est soutenue. La Banque Alimentaire aide entre 8.000 et 8.300 bénéficiaires par an. Un chiffre qu'elle s'attend à voir augmenter cette année, à cause de l'inflation et de la difficulté à boucler les fins de mois pour un grand nombre de familles.