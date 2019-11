La Banque Alimentaire de la Marne compte atteindre 120 tonnes de dons

La collecte nationale de la Banque Alimentaire a lieu cette fin de semaine, vendredi et samedi 29 et 30 novembre. Dans la Marne, 2.000 bénévoles sont sur le pont, essentiellement dans les grandes surfaces. L'objectif cette année est de récolter 120 tonnes de produits dans le département.

Reims, France

Des gilets oranges dans les magasins : la grande collecte annuelle de la Banque Alimentaire a lieu ces vendredi et samedi dans toute la France, notamment dans la Marne. Le principe est toujours le même, et ce, depuis 35 ans : pas de don en argent. Ce sont des denrées alimentaires, ou des produits d’hygiène, qui sont collectés auprès des clients des grandes surfaces.

2.000 bénévoles dans la Marne © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Vendredi et samedi 29 et 30 novembre

Dans la Marne, l'objectif est d’atteindre 120 tonnes de dons, contre 118 tonnes l'année dernière. C'est donc tout à fait possible, estime Bernard Caillat, le président de l'association dans le département.

Les 2.000 bénévoles sont présents dans 70 magasins, hormis le secteur de Vitry-le-François qui est rattaché à la Banque Alimentaire de Saint-Dizier. Les principaux besoins portent sur des denrées non périssables : petits pots pour bébés, farine, conserves de légumes naturels ou de plats cuisinés.

3,6 millions de repas distribués en 2018

Dans la Marne, la Banque Alimentaire aide chaque année près de 20.000 personnes, par le biais de 35 associations et épiceries sociales, à qui elle remet les dons collectés. Cela demande une grosse organisation, et en 35 ans, le fonctionnement de la banque est devenu très professionnel. "Nous sommes une PME de bénévoles" explique le président Caillat, "même si aujourd'hui nous avons six salariés. Nous avons 1.600 m2 d’entrepôt, six camions, une camionnette, six chambres froides. Nous gérons environ 1900 tonnes de produits qui entrent et qui sortent tous les ans".

Un des entrepots de Reims © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Des produits prêtes à être distribués © Radio France - Philippe Rey-Gorez

