La Banque alimentaire de la Somme recherche des bénévoles

La Banque alimentaire de la Somme recherche des bras : une dizaine de volontaires pour renforcer l'équipe de sa plateforme de Longueau.

Des bénévoles pour aider à collecter et à trier des fruits, des légumes, des conserves ou des briques de lait. La Banque alimentaire de la Somme est à la recherche de bonnes volontés. Elle fonctionne avec sept salariés et vingt-quatre bénévoles. Mais il en faudrait facilement dix de plus pour Christian Becuwe, son président : «Le manque de bénévoles pourrait nous poser problème en terme d’organisation du travail. Si d’aventure nous nous retrouvions en difficulté à cause d’un manque de personnel, ça pourrait impacter notre chaîne de distribution et au bout du compte, ce sont les bénéficiaires qui pourraient en pâtir."

Bekim, Jeton et Sébastien (de g. à d.) s'affairent dans les allées de la plateforme logistique de Longueau © Radio France - Claudia Calmel

La Banque alimentaire recherche des volontaires qui seront chargés de la collecte des denrées auprès des supermarchés, du tri et de la préparation des commandes pour les associations et les organismes qui viennent s'y approvisionner. Pascal fait partie des bénévoles depuis trois semaines et cet engagement lui tient à cœur : « Je suis au chômage, plutôt que de ne rien faire chez moi, je préfère donner de mon temps. Je viens quatre heures par jour. J’ai déjà été dans le besoin et, quelque part, la Banque alimentaire m’a aidé. Je voulais donc leur rendre la monnaie de la pièce. »

L'an dernier, la Banque alimentaire de la Somme a aidé 11.000 personnes et distribué 1500 tonnes de nourriture via les Centres d'Action Sociale ou via d'autres associations. Si vous voulez lui donner un coup de main, vous pouvez cliquer ici.