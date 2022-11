La Banque alimentaire de Meurthe-et-Moselle lance une nouvelle campagne de dons

Cette année, peut-être plus que les autres, la collecte de la banque alimentaire est extrêmement essentielle. Celle-ci début ce vendredi et jusqu'à dimanche dans une centaine de points de collecte du département de Meurthe-et-Moselle. "Vous retrouverez les bénévoles dans les enseignes de Nancy et sa périphérie, ainsi que dans le nord du département", explique le président de la banque alimentaire 54 Philippe Julien.

Une générosité toujours aussi importante

"Vous ne pourrez pas manquer les bénévoles puisqu'ils portent leurs gilets oranges", ajoute-t-il. Et il vaut mieux ne pas les louper, parce que si vous avez les moyens de donner, sachez que les besoins changent au fil des années et sont précis cet hiver. "Compte tenu des difficultés sur le plan mondial, il nous manque certains produits. Principalement l'huile, le sucre, le café. Et je dirais comme toute les années, les produits protéinés : conserves de viande, de légumes", précise-t-il.

Mais ce contexte d'inflation ne va-t-il pas freiner la générosité des donneurs cette année ? Pas forcément répond un Philippe Julien optimiste. "C'est possible puisqu'une année sur l'autre, le contexte est différent. Mais, je me souviens il y a deux ans, après le Covid, nous avions eu une très bonne surprise", commente-t-il.

