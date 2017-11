La Banque Alimentaire de Moselle compte sur votre générosité

La Banque Alimentaire de Moselle organise, comme partout en France, sa traditionnelle collecte annuelle ce week-end. 1000 bénévoles seront sur le pont dans le département.

Comme chaque année depuis plus de trente ans, les Banques Alimentaires organisent, fin novembre, leur collecte de denrées alimentaires auprès du grand public. Aujourd'hui et demain, les bénévoles en Moselle, facilement reconnaissables grâce à leurs gilets oranges, investiront une centaine de grandes et moyennes surfaces du département.

Quels besoins ?

Cette collecte, comme celle organisée chaque année au printemps, permet de récolter des denrées uniquement non périssables. "Ce sont des produits secs : des pâtes, du riz, des conserves de viandes et de légumes, du café, de l'huile..." énumère Philippe Lamirand, président de la Banque Alimentaire de Moselle, qui salue au passage la collaboration des grandes surfaces, qui fournissent les produits frais tout au long de l'année. Les bénévoles distribueront à l'entrée des magasins des sachets, qu'il suffira de déposer à la sortie. Et chaque don, même le plus petit compte.

Quelle organisation ?

Particularité de la Moselle, la Banque Alimentaire organise la collecte hivernale, mais elle ne centralise pas les dons dans ses entrepôts pour ensuite les redistribuer à ses associations adhérentes, comme cela se passe dans d'autres départements. Ce sont, en grande majorité, les bénévoles de ces associations, qui sont sur le terrain durant ces deux jours, et qui redonnent ensuite directement à leurs bénéficiaires. Cela induit moins de logistique, mais permet surtout une proximité plus grande entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. En tout, 1000 bénévoles seront sur le pont durant ces deux jours.

Qui bénéficient des dons ?

Les bénéficiaires des 60 associations partenaires de la Banque Alimentaire : la Croix Rouge, Emmaüs, le Secours Catholique, des CCAS, des centres sociaux... L'an passé, la collecte avec permis de rassembler 150 tonnes de denrées alimentaires, soit l'équivalent de 300.000 repas.

En France, on estime qu'il y a neuf millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, et quatre millions qui vivent de l'aide alimentaire, dont la moitié grâce à la Banque Alimentaire. Quand on connait l'importance de ces chiffres, on comprend que les clients que nous sommes jouent le jeu. (Philippe Lamirand, président de la Banque Alimentaire de Moselle)

Les Banques Alimentaires en chiffres

En France

2 millions personnes soutenues

5. 400 associations partenaires

106.000 Tonnes distribuées, soit 210 millions de repas

5.700 bénévoles, 500 salariés

En Moselle