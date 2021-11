La Banque Alimentaire de Parentis-en-Born recherche des bénévoles pour sa grande collecte annuelle

La ville de Parentis-en-Born, qui gère la Banque Alimentaire, lance un appel aux bénévoles afin de pouvoir assurer la grande collecte annuelle dans les supermarchés vendredi 26 et samedi 27 novembre.

La Banque Alimentaire de Parentis-en-Born recherche activement des bénévoles pour pouvoir assurer la grande collecte nationale vendredi et samedi prochain (26 et 27 novembre), dans 3 supermarchés de la commune (Intermarché, Super U, Aldi).

La structure, gérée par le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), et donc par la municipalité, compte une vingtaine de bénévoles habituels, et aide une soixantaine de familles tout au long de l'année. Et pour la 1ère fois cette année, elle manque de bras pour assurer la traditionnelle collecte ! Il manque ainsi une trentaine de bénévoles pour assurer la collecte dans les magasins. Pas besoin d'être disponible pendant les deux journées, même si vous n'avez qu'une ou deux heures de libre, votre aide sera la bienvenue !

Renseignements au CCAS de Parentis-en-Born : 05 58 78 98 32