La Banque Alimentaire de Savoie a besoin d'aide pour la collecte annuelle !

Dans quelques jours aura lieu la collecte nationale des Banques Alimentaires, les vendredi 24 et samedi 25 novembre. En Savoie, il manque quelques volontaires pour la collecte mais surtout pour le tri des denrées à partir du lundi 4 décembre.

Le dernier week-end de novembre, à l’occasion de leur grande Collecte Nationale, les Banques Alimentaires font appel à la générosité du grand public.

Distribuer des prospectus et récupérer les dons

En Savoie, 140 tonnes de denrées non périssables ont ainsi été collectées auprès de 90 magasins sur tout le département. Cela représente près de 15 % de l'approvisionnement annuel. Mais cela demande beaucoup de volontaires pour distribuer les prospectus à l'entrée des magasins et ensuite récupérer les denrées et les mettre dans un carton. 1 500 personnes sont mobilisées sur cette collecte grâce aux nombreuses associations partenaires. Sur quelques créneaux horaires, entre 12h et 14h ou à partir de 17h, il manque parfois des bénévoles pour quelques heures de présence.

"On a quelques besoins ponctuels de bénévoles entre 12h et 13h30 et le soir à partir de 17h30" Marc Marti, Banque Alimentaire de Savoie Copier

Des bénévoles recherchés aussi pour ranger les dons

Une fois la collecte passée, il faut ensuite ranger, trier, étiqueter les produits et là encore, il faut du monde ! À raison d'une dizaine de personnes par équipe pour trois heures de tri, encadrés par les plus expérimentés, il faut deux semaines de travail pour tout mettre en ordre. Vous êtes les bienvenus à partir du lundi 4 décembre à l'entrepôt de Chambéry.

"Plus on aura de monde qui viendra nous aider occasionnellement, plus nos permanents pourront souffler !" Marc Marti, Banque Alimentaire de Savoie Copier

Il manque encore quelques volontaires pour la collecte mais surtout pour le tri à partir du lundi 4 décembre. Il faut trouver des personnes pour ranger les denrées de la collecte dans l'entrepôt de la Banque Alimentaire de Savoie à Chambéry.