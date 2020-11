La Banque Alimentaire de Savoie recherche d'urgence des bénévoles pour sa grande collecte de novembre

La Banque Alimentaire de Savoie lance un appel à bénévoles pour les prochaines collectes si importantes des 27, 28 et 29 novembre. En plus des 150 bénévoles permanents, on manque de renforts. En tout, il faudrait un millier de bénévoles et la Covid 19 a trop réduit les troupes comme l'explique Catherine Zerr de la Banque Alimentaire de Savoie. "On a un déficit chez les séniors, et même les "séniors +", les plus de 80 ans , et on le comprend à cause des chiffres de la Savoie. D'où notre appel aux jeunes étudiants, par exemple, confinés chez papa-maman. Non seulement ils auront un activité utile, mais ils pourront sortir au moins trois heures".

L'aide à une association d'utilité publique fait partie des motifs retenus par les attestations de sortie.

Les secteurs d’Albertville, de Moutiers et de la Maurienne sont particulièrement en tension.

"Ce qui serait super, c'est si un groupe de jeunes nous disait : "On tient un magasin une journée." Il faut une douzaine de bénévoles pour être efficace."

Anticipant les difficultés sanitaires, la Banque Alimentaire a réduit le nombre de points de collecte : 70 au lieu d'une centaine habituellement. Selon Catherine Zerr, "on redoute en Savoie une explosion du nombre de bénéficiaires, compte tenu de la situation sanitaire dégradée dans le département lors de la deuxième vague épidémique. Il faut donc plus de denrées. Et pour cela, plus de bénévoles. Si on manque de bras, on devra supprimer certains points de collecte."

Renseignements et inscription par mail : ba730.adjoint@banquealimentaire.org