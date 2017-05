La Banque alimentaire de Savoie, une PME de bénévoles au service des plus démunis

Augmentation de la précarité, arrivée de nouvelles populations, la Banque alimentaire voit s'accroître chaque année le nombre des bénéficiaires qu'elle accompagne en Savoie via les associations qu'elle approvisionne en produits : 11 375 bénéficiaires en 2016, soit 8,5 % de plus qu'en 2015.

En 2016, le seuil de 1 000 tonnes collectées a été franchi en Savoie pour atteindre 1 025 tonnes soit 9 % de plus qu'en 2015. La collecte de printemps de la semaine dernière a permis de collecter 20 tonnes de denrées, une "petite" collecte en comparaison de celle de novembre qui permet d'entreposer jusqu'à 120 tonnes de denrées. Autant de produits secs qu'il faut répartir ensuite au jour le jour entre les 28 associations et communes relais qui les distribueront à leur tour à des bénéficiaires. A Chambéry, l'entrepôt de 1 300 m2 sur deux niveaux est une ruche tous les matins pour organiser la ramasse auprès des grandes surfaces et préparer les livraisons. Il faut faire vite, les produits frais doivent être consommés le jour même.

Reportage à l'entrepôt de la Banque alimentaire de Savoie à Chambéry

Tout cela demande beaucoup de compétences car la réglementation se durcit. Il faut être très rigoureux sur la traçabilité des produits. Un logiciel permet de connaître le cheminement de chaque lot. 120 bénévoles s'activent pour le fonctionnement de cette grosse machine qui ne compte que 3 salariés. En somme, une Grande surface solidaire.

Patrick Courtaud, bénévole, responsable des approvisionnements à la Banque alimentaire de Savoie