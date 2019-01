La Banque alimentaire de Touraine a trouvé un nouvel entrepôt pour stocker ses denrées

Bonne nouvelle pour la Banque alimentaire, elle a trouvé un nouvel entrepôt pour stocker ses denrées alimentaires. Alors que depuis six ans, elle occupe gratuitement un local de la SNCF, elle devait le rendre avant le 30 juin prochain. Mais ça y'est, le nouveau local est trouvé, et les clés seront récupérées le 1er février.

Un loyer payé par l'Etat et le département

Autre chose très positive pour l'association, le nouveau local se situe juste à côté de l'entrepôt principal de la Banque alimentaire. "Franchement c'est très intéressant pour nos associations et nos bénévoles, on ne bouge pas d'endroit, c'est accessible aux transports en commun, et le parking est plus grand" s'est réjouit Dominique Cochard, le président de la Banque alimentaire.

Et c'est l'état et le département qui vont payer le loyer, de 42 000 euros par an. Un financement qui rentre dans le cadre du plan pauvreté. "C'est un beau geste" a commenté Dominique Cochard, avant d'ajouter que tout le monde ne peut que reconnaître "la belle action" de la Banque alimentaire.