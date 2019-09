La Banque alimentaire de Vaucluse a besoin de bénévoles pour pouvoir fonctionner et continuer à aider les plus démunis.

Avignon, France

La Banque alimentaire de Vaucluse recherche des bénévoles en ce moment : deux chauffeurs titulaires du permis de conduire poids lourd, trois bénévoles chargés du tri, trois chargés de la préparation des commandes, trois chargés de la distribution des commandes. L'an dernier la Banque alimentaire de Vaucluse a distribué plus de mille tonnes de denrées alimentaires pour 27.000 bénéficiaires. Pour plus de détails on peut appeler le 04.90.87.81.80.