La Banque alimentaire des Landes en mal de bénévoles

La Banque alimentaire des Landes organise une grande collecte le dernier weekend du mois, les 28 et 29 novembre. Elle lance un appel aux bénévoles, pas suffisamment nombreux cette année à cause de la crise sanitaire.

"La plupart des bénévoles qui nous aident habituellement sont des personnes âgées, qui ne souhaitent pas forcément le faire cette année pour des raisons de sécurité sanitaire, et je les comprends tout à fait", explique Michel Schwab, président de la Banque alimentaire des Landes.

La mission de ces bénévoles : se rendre dans les supermarchés, le dernier weekend de novembre, pour demander aux clients d'acheter certains produits pour la banque alimentaire. Essentiellement des produits secs, comme des pâtes, du riz ou des conserves. Ensuite, il faut récupérer ces produits à la sortie, s'ils ont été achetés.

Normalement, les collèges et les lycées participent aussi à ces dons de nourriture. Mais, selon Michel Schwab, cette année, "plusieurs établissements n'ont pas l'autorisation de le faire", toujours à cause de la crise sanitaire.

En général, la Banque alimentaire landaise dispose de 800 à 900 bénévoles pour ce weekend de collecte nationale. Mais cette année, le nombre de bénévole "est en train de fondre comme neige au soleil", regrette le président de la banque landaise.

Une situation inquiétante quand on sait que cette collecte est l'une des plus importantes de l'année : "L'an dernier, elle a permis de récolter 108 tonnes de nourriture, soit presque 20% de ce que nous distribuons dans l'année entière", souligne Michel Schwab.

De plus en plus de bénéficiaires dans les associations de distribution de nourriture

Et cette année, plus que n'importe quelle autre, la Banque alimentaire a besoin de faire le plein. Les associations d'aide alimentaire, qui redistribuent la récolte de la Banque, notent une augmentation de leurs bénéficiaires. "Il y a de nouvelles populations, comme les étudiants, privés de job d'été, les travailleurs pauvres, souvent des gens qui se retrouvent à temps partiel, et puis les autoentrepreneurs, qui ne peuvent plus travailler", s'inquiète Michel Schwab.

Le président de la Banque alimentaire landaise craint une nouvelle augmentation très importante des bénéficiaires, en janvier et février. Avec beaucoup de personnes qui arriveront en fin de droits et ne toucheront plus le chômage.

Vous souhaitez être bénévole ? Si vous vous trouvez à Mont-de-Marsan où à l'intérieur des terres, vous pouvez appeler le 05 58 75 68 08. Si vous êtes du côté de Dax ou sur la côte, le numéro à contacter est le : 05 58 74 09 50

Informations à retrouver aussi sur la page Facebook de la Banque alimentaire des Landes.